Napoli, Llorente via per scelta altrui: «Dovevano giocare altri centravanti»

«Con Gattuso avevo un’ottima relazione, ma lui non si fidava di me». Così Fernando Llorente torna a parlare della sua esperienza al Napoli, conclusasi dopo un anno e mezzo lo scorso gennaio passando all'Udinese. «Dopo il mio arrivo sono stati comprati altri calciatori nel mio ruolo che dovevano giocare per ragioni diverse, non do la responsabilità all’allenatore».

«Alla fine a Napoli nessuno puntava su di me e io avevo tanta voglia di giocare ancora» ha raccontato Llorente a Cadena Ser. «Giocare con Cristiano Ronaldo? Sarebbe fantastico dividere il campo con un giocatore di quel livello. Non so se lascerà la Juve, non immaginavo nemmeno potesse lasciare il Real Madrid. Conte come allenatore mi piace molto, sarei rimasto volentieri a lavorare con lui.

