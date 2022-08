Lobotka, l'inizio di un nuovo corso: «Meno aspettative? Meno pressioni»

«Ci siamo allenati molto nella pre-season, è stato un lavoro molto duro». Stanislav Lobotka pronto a una stagione da protagonista in azzurro: «Possiamo dire di aver raggiunto un'ottima condizione fisica che speriamo di dimostrare sin dalla trasferta di Verona. Abbiamo cambiato molto, tanti sono andati via e tanti sono arrivati. I nuovi hanno fatto un'ottima impressione, sia a livello calcistico che a livello umano. Ci consentiranno di poter cambiare tanto in questa stagione, abbiamo una rosa lunga per poter affrontare i tanti impegni stagionali».

«Per Spalletti è fondamentale contare su tutti. Io sono contento di quanta fiducia abbia il mister in me, se riesco a dare il meglio è perchè ho la possibilità di giocare con giocatori forti» ha continuato a Radio Kiss Kiss. «Non ci considerano tra le prime? Credo che sia un bene che la critica non riponga fiducia in noi, così eviteremo troppe pressioni all'inizio di questo nuovo corso».