Lozano, gol e scuse col Messico: «I tifosi ci stiano accanto»

Non certo un 2-2 che fa sognare quello tra Messico e Giamaica nella Nations League di Concacaf. La formazione di Hirving Lozano è stata contestata dai sostenitori a fine gara, fischi che non hanno fatto impazzire l'attaccante del Napoli. «I tifosi devono avere pazienza e stare dalla nostra parte. Nessuno vuole andare in campo e perdere le partite, a volte lo dimentichiamo. Spero che ci stiano accanto, per i calciatori del nostro gruppo i tifosi sono fondamentali. Abbiamo giocato con un avversario forte che ha saputo metterci in difficoltà» le sue parole.

Una prestazione però tutta da rivedere quella del Messico con il nuovo ct Diego Cocca. «Mi restano la voglia e una buona reazione in campo» ha spiegato Lozano, autore anche di un gol su rigore. «Sono stati giorni intensi quelli che abbiamo vissuto insieme con la nazionale, pochi ma comunque molto positivi con il nuovo allenatore. C’è un ottimo ambiente nello spogliatoio, sappiamo che c’è molto su cui lavorare ma partiamo da un ottimo punto».