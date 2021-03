Lozano, non solo l'Atletico Madrid: anche United e Arsenal per Chucky

Sono bastati pochi mesi di ottimo livello in campo a Hirving Lozano per cancellare la scorsa stagione di difficoltà. Così il Chucky del Napoli è tornato sulla bocca di tutti soprattutto per quel che riguarda la prossima estate e una sessione di mercato che potrebbe vederlo protagonista con l'interessamento di diversi top club in giro per l'Europa.

Dopo le voci sull'attenzione di Simeone e dell'Atletico Madrid che arrivavano dalla Spagna, dal Messico fanno eco i rumors di interessamenti di due grandi club della Premier League: secondo Futbol Total, infatti, alla lista di pretendenti per l'esterno del Napoli si sarebbero iscritte anche l'Arsenal e il Manchester United. Il club azzurro non ha mai considerato la cessione di Lozano fin qui, ma di certo il valore del calciatore si aggira intorno ai 40 milioni di euro, cifra già sborsata dal Napoli due anni fa per acquistarlo dal PSV.

