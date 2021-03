Ghoulam ko, il Napoli annuncia: «Operazione perfettamente riuscita»

Dopo il tremendo infortunio di ieri sera contro il Bologna, il terzino azzurro Faouzi Ghoulam questo pomeriggio è stato operato a Villa Stuart dal Professor Mariani al ginocchio sinistro, per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e per la lesione meniscale associata. Come informato dal Napoli attraverso il proprio sito ufficiale, «l'intervento è perfettamente riuscito». Ghoulam resterà per qualche giorno a Villa Stuart prima di fare rientro a Napoli.

