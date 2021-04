Maksimovic, Inter vigile sul serbo: anche in Premier due pretendenti

Con Elseid Hysaj, anche Nikola Maksimovic saluterà Napoli a fine stagione. Il serbo ha il contratto in scadenza e già da qualche mese avrebbe potuto firmare con una nuova squadra, ma deciderà a giugno con quelle che saranno le offerte al suo indirizzo. Due, di certo, arriveranno dall'Inghilterra: oltre al West Ham, infatti, ci sarebbe anche il Crystal Palace sul difensore oggi azzurro.

Il derby inglese di mercato vedrà protagonista Maksimovic a fine anno, ma l'ex Torino arrivato a Napoli nel 2016 potrebbe anche restare in Italia: come riportato da Sportmediaset, restano vigili anche gli occhi dell'Inter che il prossimo anno potrebbe puntare sul serbo a costo zero per regalare una alternativa alla difesa di Antonio Conte.