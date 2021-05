Maksimovic, offerta monstre in Turchia: 10 milioni in 4 anni dal Fenerbahce

Il contratto con il Napoli scadrà tra poche settimane, ma il futuro di Nikola Maksimovic non è ancora deciso. Il difensore serbo che fu acquistato per 25 milioni di euro dal Torino ha estimatori in Italia, ma è soprattutto all'estero che potrebbe concretizzare le migliori offerte economiche, all'alba dei 30 anni e vista la sua condizione di free agent.

Secondo Sporx in Turchia, la migliore offerta delle ultime ore arrivata a Maksimovic è quella del Fenerbahce: il club turco, visto il contratto ormai scaduto a Napoli, avrebbe offerto al difensore serbo un accordo da quattro anni per un totale di 10 milioni di euro. In questa stagione, Maksimovic ha giocato 37 partite con Gattuso tra campionato e Coppe, prima di restare out nelle ultime settimane a causa della positività al covid.