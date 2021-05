Napoli, Bakayoko già in vendita: il Chelsea non lo tratterrà a Londra

Una stagione altalenante a Napoli con un finale in crescendo, ma potrebbe non bastare a Tiemoue Bakayoko per guadagnarsi la riconferma in azzurro. Il centrocampista francese - in prestito secco dal Chelsea - tornerà a Londra a fine stagione, ma dall'Inghilterra fanno sapere che il calciatore è già in vendita per il club e non sarà valutata la sua permanenza.

A riportarlo è il Daily Mail, che conferma la cessione prossima di Bakayoko già inserito dal Chelsea nella lista dei partenti. Insieme con lui ci sono anche altri elementi importanti della rosa: da Victor Moses a Davide Zappacosta, da Michy Batshuayi a Emerson Palmieri. Anche per loro, tra prestiti e stagioni non esaltanti, arriverà la cessione nel mercato estivo.