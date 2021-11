Napoli, ADL con Ferlaino e Infantino: «Maradona ci fece innamorare tutti»

Presente a Fuorigrotta per l'omaggio a Diego Armando Maradona anche Gianni Infantino, numero uno della Fifa invitato a Napoli da De Laurentiis per l'evento. «Il mondo intero si stringe attorno a Maradona che è un'emozione unica» le parole di Infantino. «Ci ha fatto emozionare ed innamorare del calcio tutti, anche ai non tifosi del Napoli. È stato un talento incredibile ed un personaggio unico».

Accanto a Infantino, anche De Laurentiis e Corrado Ferlaino: «Quando acquistammo Maradona non avrei mai pensato di essere quarant'anni dopo ancora a celebrarlo. Io scaramantico? Sì, come tutti i napoletani, Maradona non so se lo fosse» le parole dell'ex patron, accompagnato da ADL: «I traguardi si tagliano alla fine, parlare oggi di lotta scudetto è antipatico e poi io sono scaramantico. Testa bassa e pedalare, c'è ancora tanto da fare. Ho accarezato il piede mancino della statua di Maradona, perché quando si scende in campo bisogna farlo con il piede giusto e quello di Diego è il massimo».

