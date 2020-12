Un omaggio sentito anche per chi con Diego ha diviso il campo per anni. Beppe Bruscolotti e Bruno Giordano hanno visitato questa mattina il Murales di Maradona presente ai Quartieri Spagnoli, in quello che è diventato a tutti gli effetti un piccolo altare votivo per l'ex campione argentino che ha vestito per sette stagioni la maglia azzurra.

Il murales di Maradona ha ricevuto nelle ultime settimane tante visite per un ricordo di Diego.

Non solo Bruscolotti e Giordano che con Diego hanno giocato e vinto in campo, ma anche giocatori come Dries Mertens o Fabio Quagliarella, ex stelle come Bruno Conti e personaggi noti come l'attore Salvatore Esposito.

