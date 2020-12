L'Inter di Antonio Conte guarda con interesse al prossimo mercato di gennaio in cerca di una punta che possa integrare il reparto. L'allenatore e il club nerazzurro restano con gli occhi aperti per un'eventuale occasione imperdibile e per regalare alla squadra un nuovo attaccante. Pinamonti non ha convinto il club e probabilmente sarà ceduto, al suo posto, secondo quanto riportato da Sportmediaset, potrebbe arrivare Arkadiusz Milik.

L'attaccante polacco del Napoli è in scadenza con gli azzurri, non rinnoverà e cerca una squadra che possa consentirgli di tornare a giocare per puntare gli Europei della prossima estate. Inter e Napoli si incontreranno a gennaio, quando gli azzurri dovranno anche versare i 19 milioni di euro (più 2,5 di bonus) per l'obbligo di riscatto di Matteo Politano (arrivato in azzurro un anno fa): potrebbe essere l'occasione giusta per mettere sul piatto anche il centravanti polacco, che il club azzurro valuta ancora 18 milioni.

