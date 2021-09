Meret, in campo tra 40 giorni: «La frattura non ci preoccupa»

«Si tratta di una frattura che non lascia postumi e non c’è da spaventars». Queste le parole di Domenico Falco, lo specialista che ha in cura Alex Meret. «Probabilmente nella caduta in Genoa-Napoli si è piegato in maniera innaturale ed ha riportato queste due piccole fratturine».

Tempi di recupero che sembrano confermati. «Le fratture guariranno in quattro settimane, poi ci saranno un paio di settimane di recupero muscolare e per rivederlo in porta ci vorranno 40-45 giorni» ha detto a Radio Kiss Kiss. «Questo tipo di fratture non si operano mai. In alcuni casi si mettono dei bustini, servono solo ad evitare dolori ma non occorrono per far guarire meglio perché la frattura guarisce naturalmente, anche senza bustino».