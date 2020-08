LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra i protagonisti mancati della sfida delsicuramente Dries Mertens : «Abbiamo fatto bene in avvio, poi l'abbiamo regalata. Che peccato» ha detto il belga. «Sappiamo la qualità del, nella ripresa abbiamo mostrato che stiamo bene fisicamente e che sappiamo essere pericolosi. Abbiamo creato ma non siamo riusciti a segnare. Dopo il gol preso abbiamo dimenticato le cose da fare». Callejon ci mancherà tanto in campo, mancherà anche a me per quanto mi ha dato in questi anni. Ma ora ci saranno altri calciatori a dover alzare il proprio livello per poter raccogliere la sua eredità» ha continuatoa Sky Sport. «Se continuiamo così, l'anno prossimo faremo sicuramente bene. Voglio allenarmi già, abbiamo voglia e fame. Ci è mancato il gol, nel secondo tempo abbiamo giocato bene ma se continuiamo così possiamo fare bene».