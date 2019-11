LEGGI ANCHE

La presenza di #Allegri in tribuna non è un caso.#MilanNapoli potrebbe essere un test sia per lui che per #Ancelotti



Sopravvivenza di Maldini permettendo e volontà di #adl nel garantire almeno 6.5 all’ex Juve — Livio Varriale (@liviovarriale) November 23, 2019

Spettatore forse interessato. Max Allegri a San Siro, uno stadio che conosce bene dopo gli anni e i successi sulla panchina rossonera.è anche la sua partita, tra il passato milanese e quello da calciatore in azzurro. Un passato che potrebbe anche riproporsi viste le mile voci di mercato intorno ale quelle difficoltà in panchina che aprono anche a scenari clamorosi.Così Max, allenatore libero e senza panchina al momento dopo la lunga parentesi juventina, interessa anche ai tifosi del Napoli. In tanti sembrano augurarsi una successione con l'ex bianconero: «Mi prenderete per pazzo ma confido in quell’Allegri in tribuna» scrive qualche tifoso azzurro. «Allegri in tribuna a San Siro lo vedrei bene sulla panchina del Napoli . ADL, o si dimette lui o lo esoneri tu Ancelotti, così avanti non si può andare!» uno dei tanti messaggi della rete che testimonia il momento complicato per il mondo Napoli.