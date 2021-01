«La situazione covid la vivono tutte le squadre, non solo noi. È ovvio che non siamo felici del caso Fabian, ma è una cosa che va accettata purtroppo». Cristiano Giuntoli commenta così la positività di Fabian Ruiz scoperta dal Napoli nella serata di ieri. «Gattuso ha una gestione classica, da bastone e carota. È esigente con sé stesso e quindi lo è anche con la squadra. Non mi stupiscono i suoi atteggiamenti, siamo molto contenti della sua gestione».

Il mercato non prende troppo spazio. «Pensiamo che la squadra sia all’altezza dei nostri obiettivi: vogliamo tornare in Champions, anche se siamo tante squadre lì ed è complicato» ha continuato a Dazn. «Quest’anno non abbiamo grande continuità con una settimana tipo per la situazione che viviamo. Serve equilibrio dopo ogni gara, poi alla fine tireremo le somme. Per Milik c’è una trattativa in corso col Marsiglia, stiamo lavorando. Servirà pazienza? Vediamo chi avrà più pazienza, allora. C’è un gran rapporto con il club e anche con Arek. Stiamo valutando insieme un po’ di cose».

