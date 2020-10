Il Napoli è stato sconfitto 1-0 dagli olandesi dell'Az Alkmaar in una partita del girone F di Europa League.

LA PARTITA IN DIRETTA

Gli azzurri giocano con la nuova maglia europea, dai bordi e dalle rifinuture dorate. Partita di studio in avvio, subito una buona occasione per Mertens servito da Lozano. Osimhen va in rete al 12' ma è in fuorigioco. Il Napoli cresce e Politano si rende pericoloso al 22, para Bizot. Insiste Osimhen, ma c'è folla nell'area di rigore olandese. Occasione per Lozano al 31' ma il Chucky cade e chiede un rigore non concesso. Poco dopo doppio errore Fabian-Koulibaly e AZ che va al tiro pericolosissimo. Al 34' un gol letteralmente divorato da Mertens, imbeccato da Osimhen. Il match però non si schioda e si va al riposo a reti bianche.

Nella ripresa subito chance per Osimhen, ma il nigeriano non aggancia. L'AZ continua a difendersi in massa, i varchi sono pochi e il gioco azzurro non premia. Al 52' ci prova Koulibaly di testa da calcio d'angolo ma la palla è di poco alta. E al 57' la grande beffa: contropiede olandese e gol del vantaggio con de Wit. Gattuso corre ai ripari: esce Lozano ed entra Insigne. Poi Mario Rui per Hysaj. Al 26' ancora Osimhen di testa su cross di Rui ma la potenza non c'è. Entrano anche Petagna e Demme per Osimhen e Lobotka. Proprio Petagna si rende protagonista di un bel colpo di testa di poco fuori. Anche Politano tenta col suo tiro da fuori, deviato. Arrembaggio azzurro. Riprova Politano dalla distanza, ma la palla non entra. Chi fa il suo ingresso è Bakayoko per Politano. La musica non cambia. Il Napoli non sfonda. Koulibaly si fa ammonire nel finale. Quattro i minuti di recupero. Nell'ultimo punizione dal limite buona, colpo di testa di Di Lorenzo ma non va. Finisce con una sconfitta, cammino europeo in salita per gli azzurri.

NAPOLI (4-2-3-1)

Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj (13’ st Mario Rui); Fabian Ruiz, Lobotka (20’ st Demme); Politano (37’ st Bakayoko), Mertens, Lozano (13’ st Insigne); Osimhen (20’ st Petagna).

In panchina: 16 Contini, 25 Ospina, 31 Ghoulam, 33 Rrahmani, 44 Manolas. All. Gattuso.

AZ ALKMAAR (4-3-3)

Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo (43’ st Leeuwin), Stengs, Koopmeiners; Sugawara, De Wit, Karlsson (43’ st Gudmundsson).

In panchina: 16 Verhulst, 56 Evora, 21 Goudmijn, 23 Taabouni, 40 Gullit, 51 Velthuis. All. Slot.

ARBITRO: Stefanski dalla Polonia.

RETE: 11’ st De Wit.

NOTE: ammoniti De Wit e Koulibaly per gioco scorretto. Calci d'angolo: 7-2 Napoli. Recuperi: 2’ pt e 4’ st. Spettatori: 1.000.

