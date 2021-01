«Non è un periodo molto positivo per noi, quindi questa è una vittoria importante per tutta la squadra». Timo Bakayoko regala al Napoli tre punti importanti, con un colpo di testa quasi al novantesimo che beffa l'Udinese e Musso dopo una gara equilibrata.

«Contro lo Spezia abbiamo perso e dovevamo dare un segnale a tutti in questa gara. Ovviamente spero che adesso possiamo andare avanti così, ci serve prendere più confidenza, forse è mancata in questo periodo» ha continuato Bakayoko a Sky Sport. «Ma sicuramente è una risposta per la squadra e per l’allenatore. Sono felice del gol, non solo perché è stato il mio ma anche perché ci ha regalato i tre punti».

