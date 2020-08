LEGGI ANCHE

Organizzazione, possesso palla, pressing, scambi stretti e veloci negli ultimi venti metri: Barcellona-Napoli, sarà soprattutto questo al Camp Nou senza tifosi, una sfida tra i due 4-3-3 di Setien (anche se il tecnico del Barcellona si è affidato pure a altri sistemi di gioco) e Gattuso che presentano similitudini ma ovviamente anche delle differenze.Uno dei punti di contatto sta nell'idea di costruire sempre dal basso partendo con, due portieri abilissimi con i piedi, che diventano punti di riferimento fissi per iniziare la manovra scegliendo l'appoggio a un difensore laterale, al playmaker davanti alla difesa o direttamente su uno dei tre attaccanti. Il portiere che diventa a tutti gli effetti l'uomo in più nell'impostazione, oltre a essere decisivo per gli interventi tra i pali.Un'altra similitudine sta nel palleggio, sia Barcellona che Napoli si affidano a un possesso palla prolungato prima di cercare l'imbucata per gli attaccanti. Grande qualità a centrocampo sia tra gli azulgrana che tra gli azzurri. Setien dovrà fare a meno a centrocampo degli squalificati Busquets e Vidal e si affiderà a Rakitic, De Jong e Sergi Roberto che verrà abbassato da mezzala. Gattuso si affiderà ada mezzale con Demme favorito su Lobotka da playmaker davanti alla difesa. Importante sarà la velocità nella circolazione del pallone e ciò dipenderà anche dal movimento rapido di chi deve ricevere il passaggio: questo è uno dei punti di forza del Barcellona, ma anche il Napoli sta crescendo da questo punto di vista e potrebbe aver assottigliato questa differenza rispetto alla partita di andata al San Paolo. Importante sarà anche la capacità delle mezzale di andare tra le linee per puntare al tiro e nello stesso tempo di coprire in fase difensiva, decisivi quindi i duelli trae trache si ritroveranno spesso un contro l'altro nella supersfida del Camp Nou. I due playmaker daranno un aiuto alle linee difensive per sporcare le traiettorie di passaggio per le punte centrali Suarez e Mertens.L'argentino sposta gli equilibri e diventa letale quando può puntarti con la palla al piede, fondamentale è non farlo girare e soprattutto fargli arrivare il minor numero possibile di palloni puliti. Come all'andata, quindi, non ci sarà una marcatura fissa e Leo verrà controllato da più uomini nella zona di campo dove si muoverà: all'andata giocò da finto centravanti dove fece fatica e nella ripresa si allargò più sulla destra e con il ritorno di Suarez da centravanti partirà da esterno destro nel retour match del Camp Nou, quindi troverà di fronte Mario Rui in prima battuta e Koulibaly quando virerà verso il centro e su quella fascia darà un contributo importante nei rientri l'esterno di attacco (Insigne o Elmas). Messi non sarà l'unico avversario molto pericoloso, temibilissimo è Suarez da centravanti che troverà in marcatura la coppiae il francese Griezmann, autore del gol dell'1-1 all'andata dopo la rete iniziale di Mertens, se parte a sinistra troverà Di Lorenzo che verrà sostenuto nei raddoppi dallo spagnolo Callejon.Potranno essere una delle armi decisive per il Napoli contro il Barcellona, la difesa degli azulgrana infatti è molto forte fisicamente ma soffre questa giocata rapida a campo aperto, una situazione che potrà esaltare la velocità di Mertens per provare a sorprendere la coppia centrale difensiva. Importanti saranno i tagli di Callejon alle spalle del laterale basso a sinistra (Jordi Alba) sul cambio gioco dell'altro esterno di sinistra (Insigne o Elmas) che saranno controllati da Semedo incisivo anche nella fase di spinta sulla fascia.