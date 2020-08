LEGGI ANCHE

È cominciata ufficialmente questa mattina l’operazione Barcellona per il Napoli di. La squadra si è riunita intorno alle 9 prima di trasferirsi con un unico bus al San Paolo, dove ora svolgerà il classico allenamento di rifinitura prima della partenza verso il capoluogo della Catalogna che sarà teatro della sfida dei sogni in Champions League, una gara di ritorno attesa dallo scorso febbraio.Pochi i curiosi presenti all’esterno del San Paolo, che ormai da diverse settimane è teatro degli ultimi allenamenti del gruppo azzurro per volere dello stesso Gennaro Gattuso, che questa mattina potrà capire le vere chances diper domani sera: tutta l’attenzione va sul capitano azzurro, uscito anzitempo dalla sfida con la Lazio una settimana fa e alle prese con un recupero lampo per essere al Camp Nou. La squadra pranzerà insieme all’Hotel Britannique, prima del volo da Capodichino che la porterà anel primo pomeriggio.