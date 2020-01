© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il caroprezzi per la partita dicontro ilha fatto infuriare i tifosi, ma il Napoli si difende. «Se si guardano le singole gare o i singoli momenti si rischia di esprimere giudizi falsati. Quando abbiamo giocato col Real Madrid abbiamo avuto gli stessi e identici prezzi», ha confessato Alessandro Formisano, Head of Operations del Napoli . «Abbiamo giocato un ottavo contro una delle più grandi squadre europee e abbiamo applicato gli stessi prezzi applicati col. Gli abbonati sono tifosi fidelizzati e hanno un diritto di prelazione sul posto. E partendo prima la vendita per loro gli permette di non fare la fila in ricevitoria, per questo dei vantaggi ci sono. Ma ciò che ci tengo a sottolineare è che il Napoli ha questa politica da sempre».Iniziative per i tifosi, però, sono già state annunciate in altre competizioni. «Posso anticipare che pubblicheremo, non appena avremo certezza della data di Napoli-Inter, i prezzi della semifinale che per tutti gli abbonati saranno gli stessi di. Dunque, gli abbonati potranno acquistare le Curve a 5 euro, i Distinti a 10 euro e così via. Un tifoso fidelizzato avrà la possibilità di vedere quarto di finale e una semifinale Coppa Italia e un ottavo di Champions League col Barcellona ad un prezzo di 5 euro, più 70 euro, più 5 euro, quindi in media di 26,66 per la Curva».