Politano e un Napoli di polli: «Ma ora tutto sul campionato»

«Ci siamo complicati la vita da soli, quando vai sotto di due gol con una squadra come il Barcellona poi si fa difficile. Eravamo stati a riaprirla con il rigore di Insigne, ma abbiamo preso un gol da polli prima dell'intervallo». Così Matteo Politano, in gol contro il Barcellona, una rete però inutile per l'esito del match.

«Tra tre giorni possiamo già riscattarci, dobbiamo ricaricare le pile per puntare forte sul campionato» ha detto Politano a Sky Sport. «Bisogna lavorare di reparto ma non siamo riusciti. Anche la Lazio gioca bene e dobbiamo fare attenzione. Io mi sento bene, ho lavorato questi due giorni ma non sono al meglio, devo mettere minuti nelle gambe».