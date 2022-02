«No alla guerra», stop a striscione ma lo mostrano Napoli e Barcellona

Anche la Curva B prende posizione per il conflitto Russia-Ucraina scoppiato alle prime luci dell'alba. «No alla guerra», un no chiaro degli ultras napoletani che si erano presentati all'esterno dello Stadio Maradona con questo striscione poco prima dell'ingresso per il match del Napoli contro il Barcellona. Un messaggio importante a margine di un match sentito che, tra l'altro, sarà arbitrato da un fischietto russo. Peccato, però, che le autorità presenti e le forze dell'ordine non abbiano autorizzato il gruppo Ultras 72 a far entrare lo striscione ed esporlo all'interno dello stadio.

In ogni caso I giocatori del Napoli e del Barcelona prima dell’inizio della partita, mostreranno uno striscione con il messaggio «Stop war!».

