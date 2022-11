di Francesco De Luca

MaradoNapoli è sempre qui. Immutabile nei suoi cambiamenti perché passano gli anni ma un sentimento non si cancella o non si baratta. Vive anche dopo la morte del calciatore più bravo e - sicuramente qui - più amato di tutti i tempi. Oggi non è come il 25 novembre di due anni fa, quando i napoletani avvertirono un forte dolore: la terribile sensazione che il mondo si fosse fermato nell’attimo in...