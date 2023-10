Agropoli, cancellato il treno regionale delle 7:05 per Napoli: disagi per i pendolari

Nella mattinata odierna, i pendolari ad Agropoli hanno dovuto affrontare disagi a causa della cancellazione del treno regionale delle 7:05 diretto a Napoli. L'assenza di un'adeguata comunicazione preventiva ha lasciato molti passeggeri impreparati, costretti a cercare soluzioni alternative per arrivare a destinazione.

La mancanza di un servizio sostitutivo ha ulteriormente complicato la situazione, mettendo i pendolari in difficoltà nel programmare gli spostamenti e compromettendo la loro puntualità.

Uno dei cittadini presenti esprime la sua frustrazione «è la seconda volta che accade in pochi giorni» e continua «è necessario che le istituzioni responsabili intervengano tempestivamente per risolvere questa problematica, assicurando un servizio ferroviario efficiente e affidabile» conclude «in particolare, è importante prevedere un adeguato piano di emergenza in caso di cancellazioni, garantendo servizi sostitutivi o alternative di trasporto per limitare i disagi per i pendolari».