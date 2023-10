Battipaglia, campagna anti-truffe: la polizia incontra gli anziani in parrocchia

Continua la campagna della Polizia di Stato rivolta alle persone anziane per sensibilizzarle sulle truffe più frequenti e sulle modalità per arginarle.

Oggi presso il Comune di Battipaglia, in collaborazione con la parrocchia S. Maria della Speranza, il vicequestore aggiunto Vincenzo Alagia ha tenuto un incontro con la cittadinanza, finalizzato a sensibilizzare gli utenti sui pericoli delle truffe e come prevenirle concretamente; con la moderazione del parroco Don Vincenzo Sirignano sono state affrontati alcuni casi pratici partendo da testimonianze di persone in platea.

Inoltre, durante l’iniziativa sono state mostrate alcune slide illustrative sulle diverse tipologie di truffa utilizzate dagli autori delle stesse.

Infine, tutti i partecipanti sono stati invitati a non esitare a contattare il n

umero pubblico di emergenza 112 in caso di difficoltà.