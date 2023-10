Vallo della Lucania, medico 68enne aggredisce la moglie con una mannaia: la donna ferita e ricoverata in ospedale

Una donna di 61 anni è stata ferita con una mannaia dal marito al culmine di una lite familiare. Il fatto è avvenuto questa mattina nella loro abitazione di Vallo della Lucania. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli investigatori, la donna è stata aggredita e colpita dal marito, un noto medico 68enne.

Trasportata in ospedale a Vallo della Lucania, le sue condizioni non sarebbero gravi. Anche per il marito si sono rese necessarie le cure mediche.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Vallo della Lucania per ricostruire movente e dinamica di quanto accaduto.