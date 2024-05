Proseguono a Salerno i lavori per l’attuazione del progetto React-Eu, l’intervento per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresi la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti. A fare il punto della situazione è la presidente di Sistemi Salerno Servizi Idrici spa, Mariarosaria Altieri, la quale sottolinea che «il progetto va avanti senza sosta». «Abbiamo completato già – spiega Altieri - una serie di interventi molto importanti, completati anche con ripavimentazione e ripristini, come per esempio il lungomare». L’altra notte, «sono partiti i lavori di ripavimentazione e di asfalto di buona parte della carreggiata di viale Unità d’Italia, che dovrebbero terminare» oggi, avendo «programmato di lavorare di notte per evitare inconvenienti». «Per quanto riguarda l’intero progetto – aggiunge - siamo a metà dell’opera. Previsioni di ultimare tutto entro fine anno. Quindi, dobbiamo avere un altro po’ di pazienza, considerando che è un progetto davvero importante per la nostra città, un’occasione che non poteva andare sprecata».

L’EVENTO

Le parole di Altieri sono state pronunciate, ieri al Comune di Salerno, a margine dell'evento conclusivo della terza edizione del progetto di educazione ambientale “Le vie dell'Acqua”, rivolto alle ultime classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado salernitane. «Più di 700 ragazzi hanno visitato i nostri impianti, sia quello di Monticelli che l’impianto di depurazione», ricorda Altieri, evidenziando che «è un progetto al quale tengo particolarmente perché è in grado di dare un messaggio reale ai ragazzi perché fa vedere loro cosa fa Sistemi Salerno Servizi Idrici perché ci siamo trasformati, in questi anni, e siamo diventati una realtà molto importante. Dalla gestione delle sole reti idriche, quindi della captazione e dell’adduzione, abbiamo acquisito anche l’impianto di depurazione e la fognatura e la sorgente del Cernicchiara». Con “Le vie dell’acqua” anche una campagna informativa per una corretta gestione della risorsa idrica e, dunque, risparmio idrico, contenimento degli sprechi e tutela ambientale, con i ragazzi che hanno potuto vedere da vicino, ad esempio, come l'acqua reflua venga raccolta e convogliata a un impianto di depurazione che ne elimini tutte le sostanze inquinanti. «È stato un anno particolarmente intenso – constata Altieri - abbiamo avuto addirittura richieste di partecipazione anche di scuole fuori progetto, quindi scuole della provincia, abbiamo ospitato l’università. La bontà del progetto migliora e noi di questo non possiamo che essere orgogliosi». Durante l’evento sono stati presentati gli elaborati prodotti dai ragazzi nell’ambito di “Insieme per un mare più pulito”, il concorso per la realizzazione di una campagna pubblicitaria sulla salvaguardia del mare. Sono state premiate la scuola elementare Gianni Rodari dell’Ic T. Tasso e la scuola media dell’Ic Vicinanza – Pirro.

Il sindaco Vincenzo Napoli rimarca come, con il progetto, «ci rivolgiamo alle giovani e giovanissime generazioni perché siano alfieri in questo ragionamento di risparmio e di rispetto per il bene acqua». Il deputato Piero De Luca, nel formulare i complimenti ad Altieri e a tutta la società «che è diventata una realtà d’eccellenza, rileva l’importanza di coinvolgere e motivare i più giovani «all’utilizzo sostenibile e ragionevole dell’acqua e anche all’impegno per non inquinare quella che è la risorsa fondamentale del nostro pianeta. Da questo punto di vista, i ragazzi hanno una sensibilità straordinaria ed è importante coinvolgerli in questi percorsi». «I ragazzi apprezzano moltissimo queste nuove conoscenze, acquisiscono competenze riguardanti il minor consumo e il rispetto dell’acqua che, poi, trasferiscono alle famiglie», dice l’assessore alla Pubblica Istruzione, Gaetana Falcone.