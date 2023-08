Napoli, degrado avanti alla chiesa di San Giacomo degli Italiani

Un lettore segnala la situazione di degrado in cui versa la Chiesa di San Giacomo degli italiani a Napoli in Via Agostino Depretis. In evidenza il cumulo di immondizia posto davanti l’ingresso della chiesa. Il lettore sottolinea «In pieno centro, punto di passaggio obbligato del flusso turistico e non della città» ed aggiunge «È una vergogna. Un vero e proprio oltraggio e, quel che più sorprende è che ormai nessuno più si indigna. Sono ormai diversi giorni che è presente a mo’ di opera d’arte una istallazione di immondizia, segno del degrado».

Il lettore conclude «È vero anche che non ci è arrivata da sola, il mal costume di questa città viene a galla nell’idea di considerare il bene comune come non comune. Ma io non ci sto, questo è un qualcosa che non ci appartiene».