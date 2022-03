«Dove mangiare, dormire lavarsi a Napoli e in Campania», la guida rivolta ai più bisognosi giunge alla 13esima edizione

Giunta alla 13esima edizione, la guida «Dove mangiare, dormire lavarsi a Napoli e in Campania», la “Michelin dei poveri”, è un aiuto a orientarsi nel mondo della solidarietà, rivolto a chi ha bisogno di aiuto: poveri, senza dimora, stranieri; è utile agli operatori e a chiunque vuol aiutare chi si trova in difficoltà.

APPROFONDIMENTI LA SOLIDARIETÀ Pompei, i carabinieri regalano mille mascherine alla mensa dei poveri... LA SOLIDARIETÀ Webuild con la comunità di Sant'Egidio per distribuire... LA SOLIDARIETÀ Pranzo di Natale per i poveri, l'appello dei giovani di...

Oltre 100 pagine e più di 500 indirizzi, stampata in 4.000 copie a colori, verrà distribuita gratuitamente a chi ne fa domanda, ai centri e alle persone in difficoltà. Nel 30° anno di servizio in strada della Comunità di Sant’Egidio a Napoli in favore dei senza dimora la conferenza, che si terrà venerdì 11 marzo alle ore 11.0 0 presso la Chiesa di San Pietro Martire a piazza Ruggero Bonghi, sarà occasione di riflessione, analisi dei dati, raccolta di testimonianze e proposte di intervento.

Interverranno: Fabrizia Paternò (Pio Monte della Misericordia), Ada Quirino (Rotary club Posillipo), Paolo Monorchio (Comitato Croce Rossa Napoli), Benedetta Ferone (Comunità di Sant'Egidio). In questo tempo di freddo, a due anni dall'inizio della pandemia, si invita la città, associazioni, parrocchie, istituzioni, servizi e cittadini, a essere rete che accoglie e protegge chi vive senza dimora, perché tutti abbiamo un luogo dove abitare.