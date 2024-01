Napoli, Amnesty International Italia in piazza Municipio per il cessate il fuoco a Gaza

A poco più di tre mesi dall’inizio del conflitto in Medio Oriente, sabato 13 gennaio 2024, Amnesty International Italia, AOI, Un ponte per, la community “Fermatevi” e Articolo21, con il patrocinio del Comune di Napoli e della Regione Campania, insieme con Marisa Laurito, testimonial dell’iniziativa, saranno in Piazza del Municipio a Napoli, a partire dalle ore 11:00, per ribadire la richiesta di un immediato cessate il fuoco.

Nel corso del presidio verrà allestita un’installazione di piccole lapidi bianche con i nomi dei minori uccisi, che simboleggerà il cimitero di bambini e bambine causato dai bombardamenti su Gaza e si racconteranno le storie delle persone che hanno perso la vita durante questo atroce conflitto, evidenziando l'immensità di ogni singola perdita. Inoltre, la Fontana del Nettuno verrà colorata, per l’occasione, con i colori di Amnesty International.

In una staffetta solidale, leggeranno testimonianze di vittime innocenti di guerra: Giulio Adinolfi; Mario Autore; Gino Aveta; Chiara Baffi; Imma Battaglia; Mariano Bellopede; Giovanni Blok; Fiorenza Calogero; Benedetto Casillo; Vittorio Ciorcalo; Francesca Colapietro; Roberto Colella; Paolo Coletta; Raffaello Converso; Alessandra D’elia; Fatou Diako; Maurizio De Giovanni; Francesco Di Leva; Cristina Donadio; Giselle Kikufi Fakis; Gianni Fiorellino; Maria Luisa Firpo; Canio Loguercio; Giuseppe Giulietti; Yari Gugliucci; Francesca Marini; Nello Mascia; Stefano Meglio; Antonella Morea; Andrea Morniroli; Paolo Mossetti; Fatima Mahdiyar; Mardia Ali Musse; Parisa Nazari; Olha Korenkova; Nando Paone; Patrizio Rispo; Gino Riveccio; Dario Sansone; Stefano Sarcinelli; Irene Scarpati; Nunzia Schiano; Daniele Sepe; Antonella Stefanucci; Valeria Vaiano; Lino Vairetti; Alex Zanotelli; Mario Zinno; Marco Zurzolo; Zhanna Zukhova.

L'escalation in corso tra Israele e Hamas e altri gruppi armati palestinesi sta causando una devastazione senza precedenti e distruggendo un numero inaccettabile di vite umane.

Il presidio sarà, inoltre, l’occasione per ribadire le richieste fatte al nostro governo, alle istituzioni e alla comunità internazionale, di intervenire nelle sedi appropriate affinché: tutte le parti accettino un immediato cessate il fuoco, Israele ponga fine all’assedio totale della Striscia di Gaza, siano garantiti gli aiuti essenziali nella Striscia di Gaza da tutti i valichi, non solo da Rafah, siano rese possibili con urgenza le evacuazioni di persone ferite o malate verso Egitto, Cisgiordania o Israele e gli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas e di altri gruppi armati palestinesi e i palestinesi detenuti arbitrariamente da Israele siano liberati senza condizioni. È necessario agire subito per proteggere tutte le persone e fermare questa catastrofe.