Napoli, incuria del verde: impossibile proseguire sul marciapiede in Via Taddeo da Sessa

In via Taddeo da Sessa, Centro Direzionale di Napoli, un cittadino segnala l'impossibilità di proseguire sul marciapiede a causa della poca manutenzione del verde adiacente.

«Persone costrette a scendere dal marciapiede e proseguire quel tratto nella carreggiata, con tutto il pericolo che ne consegue» ed aggiunge «Per non parlare del disagio arrecato alle persone con i passeggini o con disabilità, per cui è assolutamente impossibile percorrere quel tratto» e conclude asserendo «Speriamo in un intervento degli enti competenti».