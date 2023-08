Napoli, manto danneggiato: scooter ribaltati alla Stazione marittima

Nel nuovo parcheggio libero degli scooter del piazzale della stazione marittima, angolo tra Via Acton ed ingresso del Molo Beverello dei cittadini segnalano la condizione del manto stradale «Non realizzato ad opera d’arte e soggetto alle altissime temperature, soprattutto degli ultimi giorni, non regge il peso degli scooter che vi sostano, provocando continue cadute dei mezzi che si danneggiano» ed aggiungono «Sono pericolosi per l’incolumità delle persone che attraversano quest’area con flussi anche importanti dovuti alla vicinanza con il Porto e con la nuova entrata della metropolitana».