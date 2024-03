Federico II, è sempre festa visite a musei, orti botanici e biblioteche

L'Università Federico II di Napoli apre tutti i suoi musei, le sale, le biblioteche e gli orti botanici al pubblico. Visite gratis il 20 marzo in occasione della prima edizione della Giornata Nazionale delle Università – "Università svelate", promossa dalla Crui, e della festa per gli 800 anni dalla fondazione dell'ateneo fridericiano. L'iniziativa si intitola "Federico II Svelata" ed è rivolta a tutti, grandi e piccini. Sarà possibile visitare anche luoghi normalmente inaccessibili al pubblico esterno, come laboratori e aule.

Il programma è ricco di iniziative, eventi, aree espositive e percorsi guidati, estesi a tutte le sedi dell'Università, compresi i complessi monumentali che le ospitano, che assume quest'anno un significato particolare per la coincidenza con gli 800 anni dalla fondazione del più antico Ateneo laico del mondo. Per l'occasione, è stata disposta la sospensione delle attività didattiche, fatte salve le sessioni di esami di profitto e di laurea.