Natale per i bambini del Policlinico con «Doni sotto l’albero», l’iniziativa benefica di 3 scuole

Si è tenuto oggi l’evento «Doni sotto l’albero» presso l’aula grande di pediatria dell'edificio 11 dell'azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli la festa di Natale.

L’evento è stato organizzato per tutti i piccoli degenti ricoverati o in day-hospital del reparto di pediatria e per le loro famiglie, per portare un sorriso a coloro che in questo periodo natalizio affrontano le feste con maggiore difficoltà.

Lo spirito del Natale è anche vicinanza, solidarietà e condivisione, infatti la festa di natale è stata organizzata dalle tre scuole: Istituto comprensivo statale 28 Giovanni XXIII- Aliotta, liceo scientifico statale Giuseppe Mercalli e dall'istituto comprensivo statale Ferdinando Russo, che aderiscono al programma ministeriale «La scuola in ospedale» e operano presso la Pediatria e la Neuropsichiatra infantile dell'Aou federiciana.

I ragazzi dei licei si sono esibiti con strumenti musicali quali clarinetto, chitarra e tastiera sulle note di «I will survive», in aggiunta alcuni si sono esibiti con performance di danza. A colorare l'evento anche alcuni dottori vestiti da clown e Babbo Natale e ragazzi volontari nei panni di Stitch, elfo e altri personaggi.

Uno dei garanti dei diritti delle persone con disabilità nelle vesti di Babbo Natale ha detto: «Sono qui per animare e portare l'augurio di buon Natale a tutti i ragazzi e bambini che vivono in questa situazione e con l'augurio di un felice Natale e di una buona scuola, la quale si è occupata dell'iniziativa».

«Doni sotto l’albero» è un evento che si basa sul trascorrere del tempo con i piccoli pazienti in allegria. Oggi presso l'Aou federiciana i piccoli degenti hanno trascorso un pomeriggio con musica, spettacoli, divertimento e canti natalizi delle tre scuole.

Hanno contribuito a partecipare al progetto benefico l’assessore all'istruzione del comune di Napoli Maura Striano e l'assessore alle politiche giovanili e al lavoro Chiara Marciano, con i saluti istituzionali del direttore generale Giuseppe Longo, del direttore sanitario Anna Borrelli e dal direttore amministrativo Stefano Visani, i quali hanno inoltre ricevuto i saluti e i doni dei bambini della Scuola in ospedale.

Hanno partecipato all'evento anche i giocatori di «Briganti Napoli», la squadra di football americano che gioca nel capoluogo partenopeo, i quali hanno contribuito con una raccolta benefica e alcuni doni per i bambini del reparto di Pediatria e Neuropsichiatria dell'Aou Federico II.

Oltretutto hanno partecipato e sono state accolti e ringraziati gli insegnanti dei piccoli che studiano alla scuola in ospedale.