Castellabate, liquami disciolti e resti di assorbenti nell'acqua a Punta Licosa

Un lettore segnala le condizioni in cui versava il mare ieri a Punta Licosa, lato Santa Maria di Castellabate «Dalle 9 alle 14 bellissimo poi, improvvisamente, siamo stati invasi da chiazze bianche, liquami disciolti, resti di assorbenti e quant'altro».

Una situazione alquanto drammatica per il bagnante e per la sua famiglia, che aggiunge «Siamo andati via. Con grandissimo dispiacere».

Conclude poi asserendo «In una Area Marina Protetta non dovrebbe accadere. Non si ci può fare a meno di chiedere le istituzioni cosa facciano».