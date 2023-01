Gomme squarciate e messaggi con minacce di morte, nel mirino due attivisti

Messaggi intimidatori, atti di vandalismo e minacce contro Fabrizio Somma e Guido David Robustelli. Sullo sfondo vi sarebbero le attività che i due portano avanti, da tempo, nel centro storico. Come la denuncia e la segnalazione di problemi cittadini, che tendono a migliorare la vivibilità dei sarnesi e di tutti i residenti. A Somma, nelle scorse settimane, sono stati anche forati gli pneumatici dell'auto.

In poco più di un mese, sono diversi gli episodi finiti al centro di una denuncia dei carabinieri della stazione di Sarno, che indagano per identificare il o i responsabili. In tempi recenti, era stata presa di mira l'auto del figlio di Somma, con i quattro pneumatici forati.

A seguire, colla nella serratura di un garage, invece, per Robustelli. «Guido 6 un uomo di m...devi morire», «Guido e Fabrizio...siete due m. da schiacciare», «Guido ricordati che la tua vita sarà un inferno». Sono questi i messaggi inquietanti e minacciosi, oltre che sgrammaticati, recapitati da ignoti nei pressi dell'abitazione dei due. Da un mese a questa parte, i due hanno rinvenuto sei biglietti con messaggi intimidatori.

«Siamo molto preoccupati per l'incolumità nostra e quella dei nostri familiari visto che oltre le minacce, di recente abbiamo ritrovato le auto con le ruote forate e siamo stati vittime di danneggiamenti. Speriamo vivamente che la Procura della Repubblica e i carabinieri riescano ad individuare e punire i responsabili», dichiarano Robustelli e Somma.