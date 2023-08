Ischia e Procida, controlli in mare: multe a barche ad alta velocità tra i bagnanti

Ferragosto ischitano e procidano, i carabinieri svolgono un servizio straordinario di controllo dell'area marina con la preziosa collaborazione del personale in motovedetta. Obiettivo il monitoraggio dei flussi turistici, il rispetto delle norme di navigazione e la protezione dell'ambiente marino.



La tragica serie di incidenti avvenuti recentemente ha evidenziato quanto sia vitale avere un controllo costante e accurato delle attività in mare. Numerose le imbarcazioni controllate, molte quelle sanzionate. Gran parte delle violazioni riguardano la mancanza delle dotazioni di sicurezza a bordo e la pesca indiscriminata nelle aree protette.

Di 30 imbarcazioni controllate solo 12 erano in regola. Sanzioni sono state notificate anche per superamento dei limiti di velocità, anche in aree costiere dove è forte la presenza di bagnanti.

Controlli anche sulla terraferma, nei porti e lungo i litorali più frequentati.

Focus sugli stupefacenti.

Sono 16 le persone segnalate alla Prefettura perché sorprese con hashish e marijuana addosso. Anche automobilisti e centauri indisciplinati nel bilancio finale. Sono 48 le persone multate, la maggior parte non era coperta da assicurazione.