Mareggiate nel Cilento: boa dell'area marina protetta trascinata a riva dalle onde

Le violente mareggiate hanno causato danni lungo la costa del Cilento. Da Capaccio Paestum al Golfo di Policastro, sono diverse le segnalazioni.

A Casal Velino, una struttura balneare è stata letteralmente inghiottita dalle onde. Problemi anche sulla costa tra Montecorice e Castellabate. Il mare in burrasca ha trascinato a riva, a Baia Arena, una delle boe di segnalazione dell'area marina protetta di Santa Maria di Castellabate. Sul posto, stamattina, gli uomini della guardia costiera per le verifiche del caso e procedere alla rimozione.

Intanto, sui danni causati alle strutture balneari è intervenuto anche il presidente di Fiba Confersercenti, Raffaele Esposito. «Mareggiate che mettono spesso a nudo le grandi criticità delle nostre meravigliose coste regionali, viene fuori tutta la loro fragilità - spiega Esposito - da ieri pomeriggio e per tutta la notte siamo stati in contatto con decine e decine di imprenditori turistici specie della balneazione preoccupati per le sorti della propria azienda minacciata dalle onde ed in alcuni casi vinte dalla furia del mare come per una nostra imprenditrice lungo le coste del Cilento che ha visto inerme la propria attività letteralmente devastata ed inghiottita dal mare. Ho ascoltato le sue parole istante per istante mentre il mare inesorabilmente distruggeva ogni cosa, parole condite da rabbia, dolore e disperazione ma anche tanta dignità e determinazione nella voglia di tornare a rimettere quanto prima in piedi tutta la sua vita e quella della propria famiglia ripristinando l'impresa balneare».