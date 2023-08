Un lettore segnala la presenza di auto parcheggiate sul marciapiede nel tratto finale di via Piazzi, presso via Foria a Napoli.

Il cittadino asserisce «Vergognoso vedere auto in sosta sul marciapiede e mamme costrette a proseguire nella carreggiata con le carrozzine per poter accedere all'asilo nido» e conclude «Sono necessari più controlli per evitare scene di questo genere».