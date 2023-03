Napoli, i bookmakers sorridono: azzurri favoriti per la vittoria della Champions

Il sorteggio di Nyon per i Quarti di Champions League cambia la storia della competizione. E anche gli equilibri: per i bookmakers, ora, c'è anche il Napoli di Luciano Spalletti tra le favorite. La squadra con la quota più bassa resta il Manchester City di Pep Guardiola con 3.50, ma subito dietro ci sono proprio gli azzurri con una quota da 4.50. A chiudere il podio, il Bayern Monaco (5.0). Più indietro le altre italiane: quota 16 per Milan e Inter.