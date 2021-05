Napoli-Conceiçao, ADL chiude: «Abbiamo già scelto, non sarà lui»

È sembrato in pole position solo per poche ore, ma Sergio Conceicao non sarà allenatore del Napoli nella prossima stagione. «È completamente falso. Il nuovo allenatore del Napoli lo abbiamo già trovato e lo annunceremo in questa settimana» le parole di Aurelio De Laurentiis riportate in Portogallo dal portale MaisFutebol sulla vicenda Conceiçao.

De Laurentiis garantisce che non ci sono stati contatti diretti con l'allenatore portoghese, ma ammette conversazioni con Jorge Mendes sui possibili successori di Gennaro Gattuso. «Jorge è un vero amico. Abbiamo avuto diverse conversazioni negli ultimi tre mesi e lui ha proposto tre o quattro allenatori, ma non abbiamo mai avviato alcuna trattativa. Non ho mai parlato con Conceicao», ha concluso il patron del Napoli.