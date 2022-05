Napoli, confermato Di Lorenzo: resta a casa solo Ghoulam

In partenza il Napoli di Luciano Spalletti, domani la sfida al Torino di Juric con la squadra azzurra quasi al completo: confermate le presenze di Giovanni Di Lorenzo e Frank Anguissa, rientrati in gruppo oggi, mancherà con i compagno solo Faouzi Ghoulam che questa mattina al Konami Center si è allenato solo in palestra. La squadra raggiungerà Torino in serata e farà ritorno a Napoli domani subito dopo il match.

L'elenco completo:

Ospina, Meret, Marfella

Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli

Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski

Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano