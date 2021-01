Dopo le tante voci degli ultimi giorni, il Napoli conferma la fiducia a Gennaro Gattuso. «Il presidente Aurelio De Laurentiis con il cice presidente Edoardo e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, ha incontrato questa sera la squadra e lo staff tecnico confermando la piena fiducia all’allenatore Rino Gattuso» il comunicato del club tramite i canali social.

Il summit è stato tenuto in una sala dell’hotel dove gli azzurri sono in ritiro in vista della partita di domani con lo Spezia.

