La difesa da riassestare, una delle cose da rimettere a posto per Gattuso da domani alla ripresa della preparazione a Castel Volturno in vista della trasferta di Cagliari. Il Napoli chiuse l'ultima volta un match senza prendere gol a Crotone il 6 dicembre, nelle quattro sfide successive i portieri azzurri hanno sempre incassato almeno una rete: Jankto della Samp fece gol a Meret, Lukaku dell'Inter su rigore a Ospina che poi subì due reti da Immobile e Luis Alberto della Lazio, e Meret ha subito mercoledì scorso quello di Izzo del Torino.



L'IMPORTANZA DI MANOLAS

Cinque gol al passivo nelle ultime quattro partite e Gattuso deve fare a meno di Koulibaly, il recupero del difensore senegalese appare infatti molto difficile per la trasferta di domenica a Cagliari. Il riferimento più importante in questa fase è Manolas, ex difensore della Roma, esperto e di temperamento: toccherà a lui guidare la linea a quattro almeno per la prossima partita non semplice contro la squadra di Di Francesco che in attacco conta soprattutto sulla fantasia di Joao Pedro. Il difensore greco in campionato ha sempre giocato da titolare in campionato, partendo solo una volta dalla panchina proprio nell'ultima trasferta contro la Lazio quando subentrò nella ripresa all'infortunato Koulibaly: 13 partite su 13 e ben 11 per intero perché solo contro il Genoa fu sostituito da Maksimovic alla fine del primo tempo. Secondo anno in maglia azzurra per Manolas che la stagione scorsa diede il suo contributo anche in fase realizzativa segnando ben 4 gol in campionato: il primo alla Juve, poi uno al Brescia, uno al Torino e uno al Bologna.



ZERO GOL DEI DIFENSORI

In questo campionato non sono ancora arrivati gol dei difensori, le 27 reti portano le firme di attaccanti e centrocampisti: mancano ancora all'appello gli elementi della retroguardia, una situazione che potrebbe diventare importante soprattutto per sbloccare partite contro squadra chiuse su situazione da palla inattiva. Manolas proverà a sbloccarsi già a Cagliari, anche se il primo compito sarà quello di dirigere al meglio la linea a quattro difensiva che nelle ultime partite ha accusato qualche passaggio a vuoto. Qualche errore di troppo anche dei terzini con Di Lorenzo meno puntuale del solito e che probabilmente ha pagato le tante partite disputate in stagione, l'unico azzurro finora ad aver giocato tutte le gare di campionato restando in campo dal primo all'ultimo minuto.



LA COPPIA CON MAKSIMOVIC

Manolas formerà la coppia centrale con Maksimovic che verrà riproposta a Cagliari: i due hanno giocato insieme contro il Torino. Il difensore serbo in questa stagione è stato il titolare in Europa League, giocando dal primo minuto in campionato solo le ultime due partite contro la Lazio e i granata di Giampaolo (in precedenza era entrato nel secondo tempo contro il Genoa al posto di Manolas e negli ultimi 8 minuti a Crotone al posto di Koulibaly). L'ex difensore del Torino è in scadenza di contratto e non ha ancora rinnovato e a fine stagione potrebbe andare via a parametro zero, intanto Gattuso lo considera importante per il reparto difensivo e dopo avergli dato spazio nella scorsa stagione lo ha riproposto con continuità nelle partite europee. Un passo indietro anche per lui nelle ultime due partite contro la Lazio (si fece anticipare da Immobile sul gol di testa) e ha avuto qualche problema, di pari passo con quelli dei compagni di reparto, nell'ultima partita prima della sosta contro il Torino. Ora un'altra prova non semplice a Cagliari, la prima partita del 2021 per gli azzurri che poi torneranno in campo il giorno della Befana contro lo Spezia.

