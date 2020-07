LEGGI ANCHE

«Ilha continuato a giocare bene anche dopo l'emergenza, ha vinto lae mi è piaciuto con l'Inter. Portare un trofeo in bacheca è stato importante». Queste le parole di, ct della nazionale macedone che ora si aspetta di ritrovare unad alti livelli dopo il primo anno di. «Ancelotti prima e ora Gattuso lo stimano, anche se l'attuale allenatore del Napoli lo utilizza in maniera differente».«Il gioco di Elmas sta crescendo, il 4-3-3 diè più difensivo, ma come terzo di centrocampo si sta disimpegnando bene» ha continuatoa Radio Kiss Kiss. «Mi aspetto tanto da lui. L'ho sentito dopo la vittoria in Coppa Italia, è stata una notte importante per lui, il primo trofeo in Italia e spero ne possa vincere tanti. Vincere ti consente di crescere. Sono felice che Elmas si sia messo in evidenza cole spero che questo lo aiuti a fare meglio anche in Nazionale. Mi aspetto tanto da lui, può diventare un leader: l'augurio è che possa ripercorrere le gesta di».