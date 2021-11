Napoli sulla nuova stella argentina: sui social la foto con Maradona

20 anni ancora da compiere e la consapevolezza di essere tra i migliori prodotti del nuovo ciclo del calcio argentino. Si chiama Exequiel Zeballos l'ultima stella del Sudamerica, classe 2002 di qualità e precisione. Gioca con la maglia del Boca Juniors tra la prima squadra e quella riserve che sarebbe destinata alla sua età, ma le doti mostrate lo hanno già portato altrove: Scaloni lo ha convocato recentemente per allenarsi con il gruppo di Messi e Di Maria in nazionale maggiore e gli scout europei lo hanno già messo nel mirino.

LEGGI ANCHE Inter-Napoli, scatta l'allarme covid: altri tamponi prima della partenza

Secondo Fichajes.net, infatti, i club del vecchio continente hanno già segnato il nome di Zeballos per l'estate. Tra Siviglia, PSV e Milan ci sarebbero anche le attenzioni del Napoli: il prezzo di mercato, ad oggi, si aggirerebbe sui 5 milioni di euro, una cifra abbordabile per i top club europei. Zeballos può giocare indifferentemente da esterno a sinistra o a destra in un attacco a tre, eccezionalmente anche da punta e riferimento più avanzato. Tra le reti bellissime degli ultimi mesi, quella che ha deciso il derby col River Plate della squadra giovanile. Sui social, il 19enne argentino ha una foto dell'incontro con Diego Armando Maradona, postata nel giorno della sua morte un anno fa per l'ultimo saluto all'idolo di sempre.