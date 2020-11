Tre assist, il signore del centrocampo della Spagna: Fabian Ruiz stellare contro la Germania in una serata indimenticabile per lui e per la Roja, un 6-0 da consegnare alla storia. Partito in panchina il gioiello del Napoli, con la maglia numero 17, è entrato dopo 12 minuti al posto dell'infortunato Canales, diventando subito protagonista in una partita in cui ha firmato tre passaggi decisivi, i primi due da calcio d'angolo per i colpi di testa vincenti dello juventino Morata e di Rodri e il terzo in contropiede per il terzo gol di Ferran Torres, quinto della Spagna.

PROVA SUPER E RINNOVO FERMO

Una prestazione sontuosa, tra le migliori in assoluto di Fabian Ruiz con la Spagna, sempre più un pezzo pregiato. «A Napoli è molto contento e ha voglia di vincere dei trofei. Il rinnovo, che era stato programmato, è in stand by da tempo e non ci sono stati passi avanti. Quando si concluderà questa stagione gli rimarranno solo due anni di contratto», ha sottolineato il suo agente Alvaro Torres a Goal.com toccando l'argomento rinnovo e sottolineando che la trattativa è ferma da tempo e aggiungendo. «Fabian è titolare e un giocatore importante nel Napoli e nella Nazionale spagnola e credo che sarà ancora più importante per entrambe». Già, Fabian Ruiz è importantissimo per il Napoli di Gattuso e il direttore sportivo Giuntoli parlerà del rinnovo con il suo agente più avanti, dal nuovo anno, per cercare l'accordo: se ne è parlato a luglio scorso ma non si arrivò alla fumata bianca e poi la situazione in questi ultimi mesi non ha fatto registrare passi avanti anche per il rallentamento dovuto al Covid. Partita che resta aperta con le parti che dovranno mettersi a tavolino e ridiscuterne sulle modalità su una nuova intesa per l'accordo che scade a giugno 2023. Intanto Fabian Ruiz continua a far bene e soprattutto il Real Madrid ha mostrato in più occasioni un grande interesse per lui e nella prossima sessione di mercato estiva potrebbe tornare alla carica. L'estate scorsa anche l'altra big della Liga, il Barcellona avversario del Napoli in Champions League, mostrò interesse per il centrocampista: per il rinnovo c'è tempo e il club azzurro ricomincerà le operazioni nel 2021 provando a definire il tutto, poi a giugno si giocheranno gli Europei che vedranno Fabian Ruiz tra i protagonisti. Il gioiello azzurro intanto si à assicurato con la Spagna la final four di Nations League che si giocherà dopo gli Europei, in autunno 2021, a ottobre prossimo. Con la nazionale esordì a giugno 2019 contro Far Oer in un match valido per le qualificazioni europee e poco dopo vinse il titolo europeo con la Spagna under 21 battendo in finale, partita in cui segnò anche un gol, la Germania per 2-1: in poco più di un anno ha collezionato nove presenze con la Roja segnando una rete nel 5-0 alla Romania. A 24 anni è già diventato un punto fermo della Spagna e dal suo arrivo a Napoli, che lo acquistò dal Betis Siviglia per 30 milioni, la crescita è stata esponenziale e dall'arrivo di Gattuso ha ritrovato le sue migliori prestazioni.



LA QUALITÀ TECNICA

Fabian Ruiz è rientrato ieri a casa dalla Spagna e oggi riprenderà gli allenamenti a Castel Volturno. Nel 4-2-3-1 di Ringhio sta giocando nel centrocampo a due e ha funzionato alla grande soprattutto con Bakayoko compagno di reparto: è lui ad ispirare gli attaccanti con le verticalizzazioni giuste e dare qualità alla manovra in fase offensiva e quando può va al tiro con il suo sinistro a giro. Nel 4-3-3 gioca da mezzala destra. In questa stagione non ha ancora fatto centro, l'anno scorso chiuse a quota quattro reti in campionato e una in coppa Italia. Il primo anno a Napoli lo chiuse a 7 gol (cinque in campionato, uno in coppa Italia e uno in Europa League) e ora proverà a sbloccarsi nella partita più importante, quella contro la capolista Milan.



