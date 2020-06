LEGGI ANCHE

Il 3-1 contro la Spal mantiene viva la speranzadelin questo campionato, ma soprattutto mantiene alto l'umore della squadra di Gennaro Gattuso . Tra i protagonisti del match di sicuro, titolare nuovamente e autore di due assist nei tre gol segnati: «Contento per la vittoria e la bella prestazione della squadra», poi lo scherzo con: «Non mi ringrazierai mai abbastanza per questo assist al bacio» dice lo spagnolo.Contento anche Amin Younes , autore della terza rete del match: «Sono contento del mio primo gol stagionale, ma ancora di più della vittoria» ha scritto il tedesco che era stato annunciato come decisivo dauna settimana fa. «Il percorso è ancora lungo e difficile, ma questo non ci spaventa: altri 3 punti per continuare la nostra corsa, bravi ragazzi» ha scritto sui social, minuti importanti anche per Ghoulam: «Dovevamo vincerla e l’abbiamo fatto. Ora testa alla prossima».