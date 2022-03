Napoli, è festa azzurra in rete: «Che atmosfera, si sogna insieme»

Il Napoli ci crede. Allo scudetto, al primo posto, a un finale di campionato in crescendo che gli azzurri vogliono vivere da protagonisti. E lo fa capire anche inrete. «Un’altra vittoria importantissima. In rimonta, da grande squadra. Noi ci siamo. Sempre forza Napoli» le parole di Matteo Politano dopo la vittoria sull'Udinese, trascinati anche da un secondo tempo di altissimo livello per Lorenzo Insigne: «Si continua e si sogna, tutti insieme!!! Insieme a voi la nostra forza!»

L'infortunio di Di Lorenzo nella ripresa, ha riaperto le porte al campo anche per Alessandro Zanoli: «Felici di essere tornati alla vittoria in casa nostra, davanti ai nostri tifosi!!» ha scritto il terzino classe 2000 di Luciano Spalletti. Il protagonista del giorno è però Victor Osimhen: «Grande ritorno, atmosfera straordinaria e doppietta». a cui fa i complimenti anche Anguissa: «Bella vittoria, ma soprattutto grazie ai napoletani: siete stati fantastici. Altra doppietta di mio fratello». Ha voluto esultare in rete anche Juan Jesus, che sarà protagonista con ogni probabilità nella prossima gara a Bergamo: «Senza rimpianti! Avanti col cuore di una squadra unita. Bravi tutti».