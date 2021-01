«Vincere un trofeo come la Supercoppa porta sempre tanta fiducia, ma pensiamo prima alla Fiorentina e dopo pensiamo a preparare la finale». Così David Ospina, il portiere del Napoli, prima di due gare importante per gli azzurri. «La Fiorentina è una squadra con qualità. Hanno esperienza, noi dobbiamo fare bene il nostro lavoro. Faremo il massimo per prendere questi tre punti. La prima cosa è pensare partita dopo partita».

«Dopo la finale penseremo all’Europa League. In campionato faremo il massimo per vincere» ha continuato Ospina a Sportitalia. «Con Gattuso abbiamo la grinta, la fiducia, che ci trasferisce. Vuole vincere tutte le partite e fare le cose per bene. Come giocatori dobbiamo prendere il meglio da tutti gli allenatori che abbiamo nel corso della nostra carriera».

